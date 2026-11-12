إعلام الأسرى: الأسير المقدسي أكرم ابراهيمالقواسمي يعاني آلامًا وضعفًا بالعين والأذن اليمنيين

وطن للأنباء: قال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير المقدسي أكرم إبراهيم القواسمي (52 عامًا)، يعاني آلامًا وضعفًا في العين والأذن اليمنيين، نتيجة تعرضه للضرب على الرأس والوجه خلال اقتحام قسمه والاعتداء على الأسرى.

وأوضح المكتب، في بيان اليوم الخميس، أن الأسير القواسمي، المعتقل منذ 27 آذار/مارس 1996، ومحكوم بالسجن المؤبد مرتين، أمضى نحو ثلاثة عقود في الأسر، لا يزال ينتظر تحديد موعد لفحص أذنه.

وأشار إلى أن معاناته في سجن "جلبوع" تتواصل وسط غياب الرعاية الطبية وتراجع كميات الطعام وسوء ظروف الاحتجاز، رغم التحذيرات السابقة من تدهور حالته الصحية وصعوبة حركته.