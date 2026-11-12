بالفيديو.. الاحتلال يهدم صرحاً تذكارياً للشهداء في بلدة ترمسعيا شمال رام الله

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، صرحاً تذكارياً للشهداء في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.

ويأتي هدم الصرح في سياق حملة إسرائيلية متصاعدة تستهدف النصب التذكارية والشواهد التي توثق أسماء الشهداء الفلسطينيين في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال هدمت، في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، نصبا تذكاريا للشهداء عند المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، واستولت على مجسم لخارطة فلسطين.

كما هدمت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 11 صرحا ونصبا تذكاريا لشهداء في بلدات وقرى بمحافظتي نابلس وقلقيلية، فيما طالت عمليات الهدم خلال الشهر ذاته نصبا تذكاريا في جامعة بيرزيت، وآخر في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، إضافة إلى نصب في مخيم الجلزون شمال المدينة.