البرغوثي: صمت المجتمع الدولي شجّع جيش الاحتلال والمستوطنين على التمادي في جرائمهم

رام الله – وطن للأنباء: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، د. مصطفى البرغوثي، إن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال شجّع جيش الاحتلال والمستوطنين على التمادي في اعتداءاتهم ضد الشعب الفلسطيني، محذرا من تصاعد الهجمات على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار البرغوثي إلى استمرار خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصولا إلى قصف قسم الجراحة في مستشفى ناصر بمنطقة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين، بينهم أفراد من الطواقم الطبية ومرضى.

وفي الضفة الغربية، أشار إلى هجوم شنه نحو 300 مستوطن على بلدة عطارة شمال رام الله، صباح اليوم، تخلله اقتحام منازل وتحطيم مركبات، بحماية جيش الاحتلال الذي هاجم المواطنين الذين حاولوا الدفاع عن منازلهم، بدلا من التصدي لهجمات المستوطنين.

وأضاف أن اعتداءات المستوطنين سبقتها هجمات على بلدات اللبن الشرقية وبيتا ومسافر يطا، وصفها بالخطيرة.

وأكد البرغوثي أن صمود الشعب الفلسطيني يمثل العامل الأساسي في مواجهة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، مشددا على أن ردع هذه الاعتداءات يتطلب فرض إجراءات عقابية ومقاطعة حقيقية على منظومة الاحتلال والاستيطان، من جانب دول العالم، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية.