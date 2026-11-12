"فقد صوابه".. تحذيرات إسرائيلية من شن نتنياهو حربا جديدة على إيران

رام الله – وطن للأنباء: تتصاعد المخاوف في إسرائيل من إقدام رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على شن هجوم جديد على إيران خلال الأيام المقبلة، وسط توجيه المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) الجيش إلى تعزيز استعداداته لعمل عسكري محتمل، وتحذيرات من استغلال نتنياهو التصعيد العسكري لعرقلة تشكيل حكومة بديلة برئاسة غادي آيزنكوت.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر سياسية وأمنية خشيتها من تنفيذ نتنياهو تحركا عسكريا سريعا خلال الأيام الخمسة المقبلة، وقبل تولي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، التي صادقت اللجنة المنظمة على تعيينه رئيسا لها.

وبحسب الصحيفة، تثير هذه المخاوف تساؤلات بشأن إصرار نتنياهو على تأجيل تسلم ليبرمان رئاسة اللجنة حتى الاثنين المقبل، في وقت لا توجد فيه جهة برلمانية تتولى الرقابة على الحكومة والمؤسسة الأمنية.

وفي السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يمارس ضغوطا لمنع انعقاد لجنة الخارجية والأمن خلال الأيام المقبلة، رغم دورها الرقابي على أنشطة الأجهزة الأمنية، ومساءلة كبار مسؤوليها وإلزامهم بتقديم التقارير أمام أعضائها.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول رفيع في كتلة التغيير الإسرائيلية قوله إن نتنياهو "فقد صوابه"، محذرا من أنه يسعى إلى "جر إسرائيل إلى حرب بأي ثمن"، بهدف إهدار الأيام المتبقية من المهلة الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد كشفت مساء الأربعاء أن الكابينت وجّه الجيش بتعزيز استعداداته تحسبا لهجوم محتمل على إيران، مشيرة إلى أن التوجيهات قد تقود إلى أنشطة عسكرية من شأنها إشعال مواجهة.

وجاء ذلك عقب مطالبة آيزنكوت نتنياهو بالامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية غير ضرورية إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، فيما من المقرر أن يعقد الكابينت اجتماعه الأحد المقبل.

وحذّر آيزنكوت، في رسالة نشر مقتطفات منها عبر منصة "إكس"، نتنياهو من اتخاذ خطوات أمنية وصفها بالخطيرة، مطالبا إياه بضبط النفس وتأجيل الإجراءات التي لا تستدعي تدخلا فوريا إلى حين أداء حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست اليمين الدستورية.

وقال آيزنكوت إن إسرائيل تمر بواقع أمني معقد وقابل للانفجار، وإن تقارير نشرت خلال الأسابيع الأخيرة تثير قلقا بالغا بشأن إدخال اعتبارات خارجية في القرارات الأمنية، مطالبا نتنياهو بإظهار "المسؤولية الوطنية وضبط النفس والحذر من خطوات خطيرة".

وحذر من أن تفعيل قوات الأمن دون وجود تهديد مباشر وفوري قد يفضي إلى تداعيات مدمرة على ما وصفه بـ"الديمقراطية الإسرائيلية" وثقة المواطنين بمؤسسات الحكم، داعيا نتنياهو إلى عدم وضع قادة الأجهزة الأمنية في مواجهة صراع دستوري أو تركهم في حالة شك بشأن القرارات المطلوبة منهم.

وتتزامن هذه التطورات مع تجدد الخلافات بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن الخيارات العسكرية تجاه إيران، إذ كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تباينات في مواقف كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين إزاء توقيت أي تحرك عسكري.

ونقلت القناة أن زامير يرى أن الخطوات التي يسعى نتنياهو إلى اتخاذها تفتقر إلى الحكمة، وقد تدفع إلى مواجهة مع إيران في توقيت يتطلب الحذر، لا سيما في ظل عدم رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانخراط في صراع جديد.

وسبق أن حذر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك من احتمال شن نتنياهو هجوما على إيران بهدف عرقلة تشكيل حكومة إسرائيلية بديلة، في ظل مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الجديدة.