ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 74,653 والإصابات إلى 176,007 منذ بدء العدوان

وطن للأنباء: ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,653 شهيدا، و176,007 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت مصادر طبية، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ48 الماضية، 8 شهداء، و29 إصابة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1,622، والإصابات إلى 5,878، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.