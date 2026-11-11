قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في محافظة جنين

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عدة بلدات في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين، وكفر راعي وقباطية جنوب المحافظة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في بلدة اليامون، فيما انتشرت قوة من المشاة في حارة الشواهنة ببلدة السيلة الحارثية.

وفي بلدة قباطية، انتشرت قوات الاحتلال في محيط المقاهي، بينما تواجدت في بلدة كفر راعي على الشارع الرئيسي وفي الحارة الجنوبية، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.