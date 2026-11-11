الطبيب سالم عيد العرجاني من غزة يفوز بجائزة سيغورني العالمية لعام 2026

وطن للأنباء: أعلنت مؤسسة سيغورني الدولية، فوز الطبيب الفلسطيني سالم عيد العرجاني، من قطاع غزة، بجائزة سيغورني العالمية لعام 2026، في مجال التحليل النفسي، ضمن أربعة فائزين على مستوى العالم، وفق ما أعلنته المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أن التكريم جاء تقديراً لإسهاماته العلمية والإنسانية، في علاج الصدمات النفسية لدى أطفال غزة، الذين فقدوا عائلاتهم ومنازلهم جراء الحرب، ولتطويره إطاراً علاجياً لفهم الصمود النفسي في ظل استمرار الخطر والمعاناة.

ويعمل العرجاني، معالجاً نفسياً بالمنهج التحليلي النفسي، وباحثاً في مجال الصدمات النفسية، على علاج أطفال في قطاع غزة فقدوا أسرهم أو منازلهم أو كليهما، في حين يعيش هو نفسه تحت وطأة الخطر اليومي ذاته.

ويقوم عمل الطبيب العرجاني على صياغة إطار جديد للعلاج النفسي التحليلي للصدمات، يعيد فيه تعريف المرونة النفسية بوصفها القدرة على التخيّل وإيجاد المعنى والحفاظ على التواصل مع الآخرين حتى مع استمرار الخطر، لا مجرد التعافي بعد الصدمة.

واستناداً إلى مفهوم "آن ماستن" عن المرونة النفسية بوصفها "سحراً عادياً"، يشير عمل العرجاني إلى أن هذا "السحر" قادر على الصمود حتى في مواجهة الدمار الشامل، بما يوفر نموذجاً عملياً يسترشد به المعالجون النفسيون في البيئات المنكوبة بالكوارث.

ودمّرت دولة الاحتلال ستة مراكز مجتمعية للصحة النفسية بالكامل، إضافة إلى تدمير المستشفى الرئيس المتخصص بالصحة النفسية في منطقة النصر بمدينة غزة، وإخراجه عن الخدمة تمامًا، في حين لا تزال وزارة الصحة تحاول ترميمه وإعادة تأهيله وسط شح الإمكانيات.

وتعمل الوزارة حاليًا عبر ثلاثة مراكز رئيسية فقط لتقديم الرعاية النفسية؛ في مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الخدمة العامة، والمنطقة الوسطى، وفق الجمل.

ولتخفيف جزء من هذا العبء، تم افتتاح مستشفى ميداني متخصص بالصحة النفسية قبل نحو أسبوعين بسعة 20 سريرًا، في محاولة يائسة لاستيعاب الضغط المتزايد على الخدمات المتاحة.

ويحذر الخبراء من أن آثار هذه الصدمات المركبة لن تتوقف بانتهاء المعارك، بل ستلقي بظلالها العميقة وطويلة الأمد على أجيال كاملة من أبناء غزة، ما لم يتم تدارك الأمر ببرامج علاجية مكثفة ودعم نفسي شامل يعيد ترميم ما أمكن من إنسان أنهكه البقاء على حافة الموت.