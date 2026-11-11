محمود كلّم يكتب لوطن: غزة... دماء الأطفال تلاحق عروش الرؤساء

لم تكن غزة تبحث عن إسقاط رئيسٍ أمريكي، ولا عن الإطاحة برئيس حكومة الاحتلال، ولا عن هزيمة رئيسٍ يعود إلى البيت الأبيض محمّلاً بأوهام القوة والنفوذ. كانت غزة تبحث عن شيء أبسط من كل ذلك، وأكبر من كل ذلك: أن يعيش أطفالها، وأن تنام أمهاتها دون خوف، وأن يجد مرضاها الدواء، وأن تعود البيوت آمنة، فلا تتحول غرف النوم إلى قبور، ولا تصبح المدارس أهدافاً للقصف.

لكن العالم لم يسمع أنين غزة، ولم يُصغِ إلى صرخات أطفالها. انشغل الرؤساء بحساباتهم السياسية، ومصالحهم الانتخابية، وصفقاتهم وتحالفاتهم، بينما كانت غزة تدفع من دماء أطفالها ثمن صمت العالم وتواطؤ أصحاب القرار.

أليس عاراً على البشرية أن يُترك أهل غزة وحدهم في مواجهة هذا الموت والدمار، وأن تُترك أمهاتهم لمواجهة الألم، وأطفالهم لمواجهة الجوع والخوف والبرد، بينما يواصل العالم حياته وكأن شيئاً لم يحدث؟ فأين الضمائر الحية؟ وأين مسؤولية الإنسانية تجاه شعبٍ يُترك كل يوم في مواجهة الموت؟

غزة أسقطت بايدن، حين كشفت أن القوة العظمى التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان تستطيع أن تغضّ الطرف عن دماء الأطفال، وأن تواصل تقديم الدعم السياسي والعسكري للاحتلال، في الوقت الذي ترفع فيه شعارات السلام.

وأمّا النتن، فقد كشفت غزة حقيقة القوة التي يتباهى بها، وعرّت ادعاءاته، وأظهرت للعالم أن ما يقدّمه بوصفه انتصاراً ليس سوى مشهدٍ من الدمار والقتل والخراب. ظنّ أن بإمكانه إخضاع شعبٍ بأكمله، ومحو ذاكرته، وكسر إرادته، لكنه لم يدرك أن المدن قد تُدمّر، وأن البيوت قد تُسوّى بالأرض، لكن الذاكرة لا تُقصف، والحق لا يموت تحت الأنقاض.

وغزة أسقطت ترامب أيضاً، حين كشفت أن الصفقات السياسية، مهما ارتفعت قيمتها، لا تستطيع أن تشتري أرضاً ليست ملكاً لأصحابها، ولا أن تقرر مصير شعبٍ دون إرادته. فغزة ليست عقاراً معروضاً للبيع، ولا صفقةً على طاولة رجل أعمال، ولا أرضاً يمكن اقتسامها بين أصحاب النفوذ. إنها وطنٌ لأهلها، وحقٌّ لا تسقطه التصريحات ولا تمحوه المشاريع.

لكن أيُّ انتصارٍ هذا الذي يُقاس بسقوط الرؤساء وصورتهم أمام العالم، بينما يسقط الأطفال تحت الركام؟ وأيُّ نصرٍ يمكن الحديث عنه، وهناك أمهاتٌ يبحثن عن أطفالهن بين الأنقاض، وآباءٌ يحملون أبناءهم إلى مثواهم الأخير، وبيوتٌ لم يبقَ منها سوى صورٍ وذكريات؟

من يعيد طفلاً إلى حضن أمه؟ ومن يعيد أباً إلى أطفاله؟ ومن يعيد الحياة إلى البيوت التي صارت ركاماً، والمدارس التي تحولت إلى ذاكرة موجعة، والشوارع التي غابت عنها ضحكات الصغار؟

يا غزة، عذراً لأننا لم نستطع أن نحمي أطفالك؛ فقد أكثرنا الحديث عن صمودك، حتى كدنا ننسى حقك في الراحة. تحدثنا عن البطولة، وعن التضحية، وعن الثبات، لكننا عجزنا عن توفير أبسط حقوق أطفالك: أن يعيشوا طفولتهم، وأن يذهبوا إلى مدارسهم، وأن يلعبوا دون أن يخافوا من صوت الطائرات.

غزة أسقطت بايدن... غزة أسقطت النتن... غزة أسقطت ترامب...

ليس بالضرورة أن يكون السقوط سقوطاً من كرسي الحكم، بل هو سقوطٌ أخلاقي وسياسي، وانكشافٌ أمام ضمير العالم، حين تصبح صور الأطفال الشهداء شاهداً على زيف الشعارات، وعجز القوة، وغطرسة السلطة.

أنا لا أبكي سقوط الرؤساء، بقدر ما أبكي طفلاً سقط ولم يجد العالم وقتاً حتى ليسأل عن اسمه.

ستظل دماء أطفال غزة تطارد كل من خانها وخذلها، وستبقى شاهدةً على صمت الذين رأوا الموت يطرق أبوابها، ثم اختاروا ألّا يسمعوا. قد يظن بعضهم أن الزمن سيمحو الجريمة، وأن انشغال العالم سيطوي صفحات المأساة، لكن دماء الأطفال لا تُمحى، وصرخات الأمهات لا تُنسى، وذاكرة الشعوب لا تموت.

سيأتي يوم يقف فيه كل من خذل غزة أمام مرآة التاريخ، فلا يجد ما يستر به عاره، ولا كلمات تبرئ صمته، ولا منصباً يحميه من حكم الضمير الإنساني.