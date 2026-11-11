محمد اللحام يكتب لوطن: الشفقة لمن: لخديجة بن قنة أم للدكتور عريقات؟

ثمة اعترافات تأتي متأخرة، لكنها تفتح أبواباً واسعة للنقاش، ليس بالضرورة حول الواقعة ذاتها، وإنما حول ما تكشفه من ممارسات مهنية تستحق المراجعة والمساءلة.

استوقفتني تصريحات الإعلامية في قناة الجزيرة القطرية خديجة بن قنة، وهي تتحدث عن مقابلتها في العام 2010 مع الدكتور الراحل صائب عريقات، حين أقرت بأنها لم تبلغه مسبقاً بأن موضوع المساءلة سيكون حول تسريبات وثائق من مكتبه، وأشارت إلى أن ذلك كان بقرار من هيئة التحرير، وأضافت أنها أشفقت عليه في حينه.

ووفقاً لحديث خديجة، وما شاهدناه حينها تحت عنوان «كشف المستور»، فقد جرى العمل على البرنامج لأسابيع من التحضيرات والمقابلات والتصميمات والجرافيك والموسيقى، دون إبلاغ صاحب الشأن الأساسي، الدكتور صائب عريقات، بطبيعة الموضوع الذي يجري الإعداد له، أو بما ينتظره على الهواء مباشرة.

هنا، لا بد من التوقف أمام مفارقة تستحق النقاش: من الذي كان يستحق الشفقة فعلاً؟ الضيف الذي وجد نفسه على الهواء مباشرة أمام مواجهة تلفزيونية لم يكن يعرف موضوعها، أم المذيعة التي قبلت ألا تبلغه بطبيعة تلك المواجهة، ثم استحضرت شعورها بالشفقة عليه؟

لا خلاف على أن من حق الصحفي أن يسأل، وأن يفاجئ ضيفه بسؤال غير متوقع، وأن يواجهه بالوثائق والوقائع، بل إن ذلك من صميم العمل الصحفي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضية ذات مصلحة عامة.

لكن ثمة فارقاً مهنياً وأخلاقياً بين أن تفاجئ ضيفك بسؤال، وأن تفاجئه بموضوع المساءلة برمته.:

فالأولى حق مشروع للصحفي، أما الثانية فتطرح سؤالاً جدياً حول حق الضيف في معرفة طبيعة الاستضافة التي وافق عليها.

ولعل المفارقة الأهم، التي تجعل الاعتراف بالندم أقل إقناعاً، هي ما أوردته بن قنة عن نقاشها مع مقدم البرنامج أحمد طه، إذ قالت إنه لم يكن يوافقها الرأي في أن الجزيرة أخطأت في تعاملها مع الدكتور عريقات.

وهنا ننتقل من مساءلة تصرف مذيعة في حلقة بعينها إلى التساؤل عن مدى وجود مراجعة حقيقية داخل المؤسسة الإعلامية نفسها.

فإذا كانت المذيعة قد وصلت، بعد سنوات، إلى قناعة بأن ما جرى لم يكن منصفاً، بينما لا يرى مقدم البرنامج أن الجزيرة أخطأت، فهل نحن أمام اختلاف في التقدير المهني، أم أمام استمرار في تبني مقاربة تحريرية لا ترى في تلك الممارسة تجاوزاً يستحق الاعتراف؟

وهذا، في تقديري، ليس غريباً على ما يمكن وصفه بامتداد مدرسة أحمد منصور، وتلاميذ وضاح خنفر، الذي تولى إدارة الشبكة منذ عام 2003، ويغادرها عام 2011، بعد أن أتم وضع المداميك الأساسية في المكان لـ«للدولة العميقة للإخوان».

وبعيداً عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه القراءة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تغيرت بالفعل السياسة التحريرية التي حكمت تلك المرحلة، أم أن ممارساتها ما زالت حاضرة، وإن تغيرت الوجوه والمواقع؟

ولعل ما يجعل هذه الواقعة أكثر أهمية أن ضيفها لم يكن شخصية عابرة، بل الدكتور صائب عريقات، أحد أبرز وجوه السياسة والتفاوض الفلسطيني، والذي كان من الحق أن يُسأل ويُحاسب ويُواجه، لكن دون أن يتحول حق المساءلة إلى مبرر لمفاجأته بطبيعة المواجهة وكأنها كمين .

إن الاعتراف بالشفقة على الضيف بعد وقوع المفاجأة لا يعفي من مراجعة القرار الذي أنتجها. فالإنصاف المهني لا يبدأ بعد انتهاء الحلقة، ولا يُستدرك بمشاعر الأسف، وإنما يبدأ قبل الحلقة والبث المباشر ، بتقديم معاملة مهنية عادلة.

المشكلة في الممارسات الإعلامية التي تخلط بين السبق والصدمة، وبين الجرأة والاستدراج، وبين المواجهة المهنية ونصب الكمائن التلفزيونية.

فالصحفي القوي ليس من يربك ضيفه، بل من يمتلك الحجة والوثيقة والسؤال الذي لا يستطيع الضيف الإفلات منه، دون أن يحتاج إلى مفاجأته بموضوع لم يُبلّغ به.

وبعيداً عن النوايا، فإن اعتراف خديجة بن قنة يضعنا أمام سؤال يتجاوز شخصها وشخص د. صائب عريقات: هل يجوز أن تكون المفاجأة التلفزيونية على حساب حق الضيف في معرفة طبيعة المساءلة؟

أما عن الشفقة، فأعتقد أن خديجة أولى بها، لقبولها التخلي في تلك اللحظة عن أخلاقيات المهنة وآدابها.

فالشفقة على الضيف لا تعوّض غياب الإنصاف، والاعتراف بالواقعة هنا قد لا يفضي لاستخلاص الدرس منها.