أكثر من مليون لبناني يواجهون انعدام الأمن الغذائي جراء تدمير "إسرائيل" الأراضي الزراعية

وطن للأنباء: أفادت بيانات أممية بأن أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون انعداماً للأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، في ظل تداعيات الهجمات الإسرائيلية التي تسببت في تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

ووفق تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، نُشر يوم الأربعاء، فإن نحو 1.05 مليون شخص، أي ما يعادل 21% من السكان الذين شملهم التقييم، يعيشون في ظروف أزمة غذائية أو أسوأ، حتى فبراير/شباط 2027.

وتوقع التحليل ارتفاع العدد إلى نحو 1.15 مليون شخص، بنسبة 24%، بحلول منتصف عام 2027، فيما يُرجح أن يتضاعف تقريباً عدد الذين يواجهون مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي، ليرتفع من 52 ألفاً إلى 97 ألف شخص.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن تدهور الأوضاع يعكس استنفاد العائلات اللبنانية لخياراتها في مواجهة الأزمة، مع تراجع المدخرات وتزايد الديون وتقليص النفقات، في وقت باتت فيه أسر عديدة عاجزة عن توفير احتياجاتها الغذائية الأساسية دون مساعدات.

وحذرت ممثلة البرنامج ومديرة عملياته في لبنان أليسون أومان لاوي من أن العائلات التي استنفدت وسائل التكيف المتاحة أمامها أصبحت أكثر عرضة للانزلاق إلى مستويات أشد من انعدام الأمن الغذائي، حتى نتيجة صدمات إضافية محدودة.

وأشار التحليل، الذي أعدته وزارة الزراعة اللبنانية في سبتمبر/أيلول الماضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، إلى أن الأوضاع الأكثر خطورة تتركز في جنوب لبنان وعكار وبعلبك الهرمل، حيث أدى تدمير الأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى تراجع دخول الأسر الريفية.

ودعت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان فيرونيكا كواترولا إلى تقديم دعم عاجل للمزارعين، لمساعدتهم على إعادة بناء أصولهم الإنتاجية واستئناف النشاط الزراعي والحفاظ على مصادر دخلهم.

وبيّن التحليل أن الأشخاص الذين وصلوا إلى لبنان من سوريا بعد ديسمبر/كانون الأول 2024 هم الأكثر تضرراً، إذ يواجه 45% منهم انعداماً للأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ، مقابل 35% من اللاجئين الفلسطينيين، و28% من اللاجئين السوريين المقيمين منذ سنوات، و18% من اللبنانيين، مع توقع ارتفاع النسبة الأخيرة إلى 21% بحلول منتصف عام 2027.

وفي سياق متصل، قال وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، إن الحرب والاحتلال الإسرائيليين تسببا بأضرار طالت نحو 22.5% من الأراضي الزراعية في لبنان.

وأوضح أن الأضرار شملت قرابة 52 ألف هكتار في محافظتي الجنوب والنبطية، ونحو 4 آلاف هكتار في منطقة بعلبك الهرمل، مشيراً إلى أن جنوب لبنان فقد نحو 70% من ثروته الحيوانية.

وأضاف أن "إسرائيل" استخدمت الفوسفور الأبيض ورشت مناطق حرجية قريبة من الحدود بمبيد الأعشاب "الغليفوسات"، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة لم تتمكن بعد من تقييم كامل الأضرار، بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة وجمع عينات جديدة من التربة والمحاصيل والمياه.

ووفق التقرير، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد نحو 4400 شخص في لبنان منذ الثاني من مارس/آذار 2026، وتسببت في نزوح مئات الآلاف، بالتزامن مع استمرار وجود القوات الإسرائيلية في مناطق بجنوب البلاد.