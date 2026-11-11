الحرس الثوري: حريق في ناقلة نفط مخالفة شرق مضيق هرمز اصطدمت بلغم بحري

رام الله - وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة في القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني أن حريقا اندلع فجر اليوم في ناقلة نفط مخالفة داخل منطقة غير آمنة ومحظورة شرقي مضيق هرمز، وذلك إثر اصطدامها بلغم بحري.

وأضاف البيان أن القوة البحرية تراقب شرقي مضيق هرمز بصورة مشددة، وتؤكد إحكام السيطرة على هذه المنطقة البحرية الحساسة.

وجددت القوة البحرية، توصياتها لأصحاب السفن بضرورة التنسيق مع القوات المسلحة والالتزام بقوانين الملاحة البحرية لضمان العبور الآمن من مضيق هرمز.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من صباح الأربعاء تلقيها بلاغا بشأن حادثة طالت ناقلة نفط أثناء وجودها في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيق في ملابساتها.

وفي بيان سابق أمس، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن القوات البحرية التابعة للحرس أحبطت محاولات عبور ناقلات نفط مخالفة عبر المضيق، مضيفا أن مقاتلات "إف -35" الأمريكية لم تنجح في تمكين تلك الناقلات من مواصلة عبورها.