الطقس: أجواء خريفية وانخفاض طفيف على الحرارة

وطن للأنباء:توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً في المناطق الجبلية، وبارداً نسبياً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.