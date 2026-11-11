قصف وتوغلات إسرائيلية في جنوب سوريا

وطن للأنباء: شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، سلسلة اعتداءات على مناطق في جنوب سوريا، شملت قصفاً مدفعياً وتوغلات لآلياته العسكرية في ريفي دمشق الغربي ودرعا الغربي.

وأفادت تقارير صحفية سورية بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف قرية بيت جن في ريف دمشق الغربي، فيما توغلت ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، وترافق ذلك مع تحليق لطائرات مسيّرة (درون) في أجواء المنطقة.

وفي اعتداء موازٍ، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية في موقع «سرية الوادي» المهجورة شمال قرية جملة بريف درعا الغربي، في استمرار للاعتداءات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه أحياء سكنية خلال توغلها في قرية جملة جنوب سوريا.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال توغلاتها المتكررة في الأراضي السورية، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي وتنفيذ اعتداءات عسكرية.

وتطالب سوريا بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها، وتؤكد أن الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري تمثل انتهاكًا لسيادتها، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والعمل على وقف هذه الانتهاكات.