السيد يهاجم هيغسيث بعد فشل عزله: استقل قبل أن تُقال.. وعلى الديمقراطيين الحضور والتصويت

وطن للأنباء: انتقد السيناتور المنتخب عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد فشل مساعي عزل وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، وتغيّب 11 عضوا ديمقراطيا عن التصويت في مجلس النواب، داعيا إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم والحضور للقيام بعملهم.

وقال السيد، في مقابلة مع شبكة CNN، ردا على سؤال بشأن فشل التصويت: "عليكم الحضور والقيام بعملكم".

ووجّه السيد حديثه مباشرة إلى هيغسيث، متسائلا عن أسباب استمراره في منصبه، ومتهما إياه بسوء إدارة الحرب والتقصير في مسؤولياته، وقال: "أنت سيئ للغاية في أداء عملك، ومقصر في مسؤولياتك. لقد أسأت إدارة هذه الحرب، ولا أحد يفهم حقا ما الذي تسعى إليه أو ما تمثله".

وأضاف أن هيغسيث ينشغل يوميا بالحديث عن خوض "حرب ثقافية"، بدلا من أداء مهمته المتعلقة بإدارة الحرب، التي وصفها بأنها غير قانونية، داعيا إياه إلى الاستقالة لتجنب إقالته في نهاية المطاف.

وقال السيد مخاطبا وزير الحرب: "قدّم استقالتك، وفّر على الجميع هذا العناء بدلا من أن تُقال من منصبك في نهاية المطاف، فهذا هو المسار الذي تتجه إليه الأمور بوضوح".

وكان قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب قد نجحوا في إحباط مساعي عزل هيغسيث، في تحرك عكس تضامن الحزب مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، رغم الانقسامات التي شهدها عقب خسارته في انتخابات التجديد النصفي.

وأفادت مصادر لشبكة CNN بأن قادة الجمهوريين، بالتعاون مع مسؤولي البيت الأبيض، عملوا خلف الكواليس لإفشال مساعي العزل التي قادها النائب الجمهوري توماس ماسي، المعروف بمواقفه المعارضة لترامب، ما حال دون إجراء تصويت مناهض لوزير الحرب.