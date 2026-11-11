روبيو: العقوبات والحصار على إيران "يحققان نتائج" تغني عن عمليات عسكرية واسعة

وطن للأنباء: زعم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأن "العقوبات الاقتصادية والحصار البحري اللذين تفرضهما الولايات المتحدة على إيران يحققان نتائج فعّالة للغاية، إلى درجة أن الرئيس دونالد ترامب لا يرى حالياً حاجة إلى شنّ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضدها".

وقال روبيو، الثلاثاء، للصحفيين في باريس، عقب يومين من الاجتماعات مع حلفاء واشنطن، إن "الألم الاقتصادي" وفق تعبيره، "الذي تتعرض له إيران استثنائي ويتفاقم يوماً بعد يوم"، مضيفاً أن "ترامب تلقى أيضاً تقديرات مماثلة من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

وذكر روبيو أن "واشنطن لا تحتاج إلى تنفيذ ضربات عسكرية إذا كانت تحقق الأهداف نفسها من خلال الوسائل الاقتصادية والضغوط المالية".

واعتبر أن "الوضع لا يمثل جموداً في المواجهة"، مشيراً إلى أن "إيران لم تواجه سابقاً صعوبات مماثلة في بيع مواردها من الطاقة في الأسواق العالمية"، حسب قوله.

في المقابل، لفت روبيو إلى أن "واشنطن لا تستبعد استخدام القوة العسكرية، إذ تبقى القوات الأميركية مستعدة للتحرك"، إذا تجاوزت إيران ما وصفه بـ"الخطوط الحمراء".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأميركي بعدما أعلن ترامب، الاثنين، عزمه تعليق الضربات العسكرية على إيران في الوقت الراهن، "عقب مناشدات من دول إقليمية، بينها قطر، التي شارك رئيس وزرائها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في محادثات مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض".

وفي السياق، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن شخص مطلع على توجهات الإدارة الأميركية، بأن "عدداً من كبار مستشاري ترامب يفضّلون مواصلة الضغط الاقتصادي بدلاً من استئناف الضربات العسكرية، ومن بينهم رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ووزير الخزانة سكوت بيسنت، فيما يفضّل نائب الرئيس جي دي فانس التوصل إلى اتفاق مع طهران، رغم اقتناع ترامب حالياً بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق".

يأتي ذلك، بينما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجنرال محسن رضائي، في مقابلة خاصة مع الميادين، أن "الرد الأميركي مخادع"، مشيراً إلى أن إيران أبلغت واشنطن بشروطها السبعة وتنتظر رداً "صريحاً وواضحاً".

ونفى رضائي ادعاءات أميركية بشأن استمرار التفاوض مع إيران وعقد اجتماع في قطر، قائلاً إنها "محض كذب وافتراء". كذلك، رأى أن الحديث عن استمرار المفاوضات يهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض أسعار النفط.

ودعا رضائي الولايات المتحدة الأميركية إلى الاستسلام للشروط السبعة التي حدّدتها طهران، معتبراً أنّ الحرب على إيران "دمّرت الحكومة الأميركية بالفعل"، وأنّ واشنطن "لا تزال تتخبّط كمقامر يائس".