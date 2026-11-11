العثور على جثة نائب عراقي سابق في بيروت

وطن للأنباء: أعلنت الأجهزة الأمنية اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، بعد فقدان أثره، في حين باشرت الأجهزة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة.

وأفاد مصدر أمني لبناني بالعثور على جثة العلواني في مبنى سكني يقع في منطقة الطريق الجديدة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف الملابسات.

وحسب مصادر صحفية، فإن العثور على الجثة تم يوم أمس الإثنين، وجرى التحقق من هوية صاحب الجثة اليوم.

والعلواني، البالغ من العمر 57 عاماً، سياسي عراقي تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية خلال فترة عضويته في البرلمان، ويُعد أحد أبرز شخصيات عشيرة البوعلوان، وهي من أكبر العشائر في محافظة الأنبار.