وزراء الصحة العرب يطالبون باستمرار العمل على دعم القطاع الصحي الفلسطيني

وطن للأنباء: طالب مجلس وزراء الصحة العرب، الدول الأعضاء باستمرار العمل على دعم القطاع الصحي الفلسطيني بما يشمل الدعم الدوائي وتوفير المساعدات الصحية والإنسانية، ودعم عملية التعافي وإعادة الإعمار للقطاع الصحي الفلسطيني.

كما طالب في قرار أصدره في ختام أعمال دورته الـ65 ومكتبه التنفيذي، والتي عقدت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة برئاسة وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء توفير الأدوية والعلاجات للمرضى المزمنين وخاصة مرضى السرطان ومرضى غسيل الكلى.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي، ضمان إدخال وتدفق المساعدات والإمدادات الإنسانية والطبية الكافية إلى الأراضي الفلسطينية دون قيود، بما في ذلك الأدوية واللقاحات والوقود والمعدات الطبية وقطع الغيار، وتوفير العلاجات اللازمة للأمراض المعدية خاصة عند الأطفال وتعزيز خدمات الصحة النفسية، خصوصا للأطفال والنساء، إلى جانب دعم خدمات التأهيل الجسدي للأشخاص ذوي الإعاقة .

كما طالب بضرورة تقديم دعم قدره مئتي ألف دولار أميركي، لتوفير الاحتياجات العاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة بدولة فلسطين، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، خصما من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية.

وأكد المجلس دعمه لجهود التعافي وإعادة إعمار القطاع الصحي بما يضمن إعادة بناء وتشغيل المرافق الصحية المدمرة في قطاع غزة .

كما طالب، الدول الأعضاء مساندة وتعزيز الجهود الرامية إلى إجلاء المرضى والمصابين والأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متقدمة خارج قطاع غزة.

ودعا مجلس وزراء الصحة العرب، بتوفير الدعم المالي العاجل لوزارة الصحة الفلسطينية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين الفلسطينيين، بما يشمل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد الديون المتراكمة .

وأكد دعمه وتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضمان استمرارية عملها وتوفير التمويل اللازم لها.

وترأس وفد دولة فلسطين وزير الصحة ماجد أبو رمضان، بحضور مندوب دولة فلسطين في الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، وسكرتير ثالث علا عامر، وسكرتير ثالث علاء الشرباتي، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.