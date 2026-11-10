سموتريتش يتمسك برفض إعمار غزة قبل نزع سلاح "حماس" بالكامل

وطن للأنباء: تمسك وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بموقفه الرافض لبدء إعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، في موقف يتزامن مع تصاعد التحذيرات الدولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

ويأتي موقف سموتريتش في ظل مطالبات دولية بالتحرك العاجل لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، لا سيما بعد الفيضانات الأخيرة التي أغرقت خيام النازحين وفاقمت معاناتهم، وسط نقص حاد في مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأساسية.

وكان ما يسمى بـ"مجلس السلام" قد حذر من وصول الأوضاع في القطاع إلى مستوى الطوارئ الإنسانية العاجلة، داعياً سلطات الاحتلال إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان، والسماح بتوفير الاستجابة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات الأحوال الجوية والفيضانات.

ويأتي موقف سموتريتش امتداداً لمواقف سابقة أعلنها رفضاً لأي عملية إعمار في قطاع غزة قبل تفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس ونزع سلاحها بالكامل، واضعاً هذا الشرط ضمن رؤيته لمستقبل القطاع.