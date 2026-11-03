مستوطنون يعتدون على بيوت بلاستيكية للمزارعين في الأغوار الشمالية

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على بيوت بلاستيكية زراعية قرب قريتي بردلة وكردلة في الأغوار الشمالية، في إطار الاعتداءات المتكررة على ممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم في المنطقة.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستوطنين اعتدوا على بيوت بلاستيكية تعود لمزارعين قرب القريتين، دون أن تتوفر معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بها.

وتتعرض التجمعات الفلسطينية في الأغوار الشمالية لاعتداءات متكررة تستهدف المساكن والمنشآت والممتلكات الزراعية، بما فيها البيوت البلاستيكية، التي تشكل مصدرا أساسيا لدخل المزارعين. ويقول ناشطون حقوقيون إن هذه الاعتداءات، إلى جانب التضييقات على المواطنين وممتلكاتهم، تزيد من صعوبة بقائهم في أراضيهم، وتدفع نحو تهجيرهم من المنطقة.