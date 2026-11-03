ترامب يهدد باستهداف "جبل الفأس" خلال ساعة.. ويؤكد التفاوض من موقع قوة

وطن للأنباء: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف موقع "جبل الفأس" في إيران، قائلا إن الولايات المتحدة قادرة على تنفيذ ضربة للموقع خلال ساعة، وإن بإمكانها استهدافه في أي وقت تريده.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن إيران لا تزال تمتلك بعض الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكن قدرتها على إنتاج المزيد منها محدودة للغاية، معتبرا أن طهران ليست في موقف تفاوضي جيد، وأن اقتصادها يواجه الانهيار.

وقال إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران من "موقع قوة مطلقة"، مشيرا إلى أن الإيرانيين يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق، وأن هناك فرصة جيدة جدا لتحقيق ذلك.

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق مع طهران، قائلا إن ذلك من شأنه إنقاذ كثير من الأرواح إذا كان ممكنا، لكنه شدد على أن واشنطن قادرة على إنهاء الأمر في أي وقت.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، ربط ترامب تراجع أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل بتوقعات الأسواق بشأن عدم استمرار الحرب مع إيران، قائلا إن طهران تريد التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية بشأن التوصل إلى تسوية مع إيران، وسط استمرار طرح الخيار العسكري الأميركي بالتوازي مع المساعي السياسية.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت ضربات محدودة على جزيرة قشم الإيرانية الاثنين، وفق مسؤولين أميركيين نقلت عنهم وكالة "رويترز"، قالوا إنها جاءت في إطار إجراءات دفاعية، ولا تعني العودة إلى عمليات عسكرية واسعة.

وتتزامن هذه التطورات مع إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، اليوم الثلاثاء، في ظل تداعيات الحرب على أسعار الطاقة والمواقف الداخلية الأميركية.