استشهاد شاب متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال خان يونس

وطن للأنباء: استشهد شاب، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي والبحري على مناطق متفرقة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب عماد عمر أحمد راضي (39 عاما)، متأثرا بإصابته جراء قصف الاحتلال الحي الياباني شمال غرب مدينة خان يونس، يوم أمس.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب مدينة خان يونس، فيما أطلقت الزوارق الحربية عددا من القذائف في بحر المدينة.