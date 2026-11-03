وسطاء قطريون يصلون طهران في مباحثات الساعات الأخيرة

وطن للأنباء: قال مسؤول مطلع لوكالة "رويترز" إن وسطاء قطريين توجهوا إلى طهران مساء الاثنين لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف المسؤول أن النقاشات تتعلق بضيغة لاتفاق أمريكي إيراني كانت محل تفاوض على مدى الأيام الثمانية الماضية.

وغادر المفاوضون الإيرانيون، العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس، عقب مباحثات بشأن إنهاء الحرب، لكن المغادرة لم تكن مرتبطة بصعوبات المفاوضات وفق ما نقلته رويترز عن مسؤول.

وأضاف المسؤول أنه يجري تعميم مسودة اقتراح للحصول على ملاحظات بشأنها، وقد يعقد اجتماع للمتابعة.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الايرانية أن المقترح الذي قدمته طهران، لا يزال قائما مشيرة إلى أنه جرى اختصاره وأصبح من الممكن تنفيذه خلال يومين فيما بات القرار الآن بيد الولايات المتحدة.