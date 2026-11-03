هجوم أمريكي على جزيرة قشم والحرس الثوري يعلن السيطرة على مسيّرتين أمريكيتين

وطن للأنباء: أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة شنت هجوما على جزيرة قشم الإيرانية، اليوم الاثنين، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن دوي خمسة انفجارات في الجزيرة الواقعة جنوبي ايران، ورصد تحليق طائرتين في أجوائها.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين أن الضربات على جزيرة قشم كانت محدودة، ولا توجد خطط فورية للتصعيد، فيما وصف مسؤول أمريكي الهجوم بأنه يشبه ضربات أخرى محدودة النطاق نفذتها واشنطن ضد إيران.

وأضاف المسؤول أن هدف الضربات هو منع إيران من مهاجمة السفن في مضيق هرمز، مدعيا أن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على طائرتين أميركيتين كانتا تحلقان فوق مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين وإن الأمور تسير على ما يرام، لكنه اتهم طهران بالمماطلة، مضيفا أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن استئناف القتال في إيران.

وأضاف ترمب أن إيران لا تُظهر درجة الاستعجال التي قد يتوقعها الجانب الأميركي، لكنها تريد التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المشاورات الجارية عبر الوسيطين القطري والباكستاني "مكثفة للغاية".

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيّرة أميركية من طراز "MQ-9" شرقي مضيق هرمز، قال إنها المسيّرة رقم 55 من هذا الطراز التي يتم إسقاطها منذ اندلاع الحرب.

وأضاف أن قواته سيطرت على طائرتين أميركيتين للاستطلاع من طراز "MQM-170" جنوبي جزيرة قشم، مشيرا إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية التابعة للقوة الجوفضائية تمكنت، قبل ساعات، من شل حركة طائرة استطلاع من الطراز ذاته في أجواء الجزيرة.

وقال الحرس الثوري إن منظوماته أسقطت خلال الحرب 54 طائرة مسيّرة من طراز "MQ-9"، و14 طائرة من طراز "MQ-1".