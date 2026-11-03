قوات الاحتلال تعتقل رئيس مجلس قروي عين يبرود شرق رام الله ومواطن من طمون

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس قروي قرية عين يبرود، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت رئيس المجلس القروي لؤي نواف، بعد مداهمة منزله، والعبث في محتوياته.

وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة طمون، جنوب طوباس، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حسني علي بني عودة (55 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، خلال عملية عسكرية استمرت نحو أربع ساعات، قبل انسحابها من البلدة.