الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا غرب بيت لحم ويعيق تنقل المواطنين

وطن للأنباء: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزا عسكريا على المدخل الرئيس للريف الغربي في محافظة بيت لحم، ما أعاق حركة تنقل المواطنين، وأخر وصولهم إلى أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت الحاجز في المنطقة الواقعة بين الشولي وعقبة حسنة، على الشارع الرئيس المؤدي إلى بلدتي نحالين وبتير، وقريتي حوسان ووادي فوكين.

وأضافت أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين ودققوا في هوياتهم، ما تسبب في عرقلة وصول الطلبة والموظفين ومختلف شرائح المواطنين إلى وجهاتهم في الوقت المحدد.

وتتعرض منطقة الشولي وعقبة حسنة، اللتان تشكلان ممرا رئيسيا للريف الغربي من محافظة بيت لحم، لإجراءات عسكرية متكررة تشمل نصب الحواجز وتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين.