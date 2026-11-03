شعبية ترامب تقترب من أدنى مستوى لها على الإطلاق

وطن للأنباء: أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس واكتمل اليوم الاثنين أن شعبية الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب ظلت قريبة من أدنى مستوى قياسي لها، فيما اعتبرت شريحة واسعة من الناخبين الأمريكيين تصويتها في انتخابات الكونغرس غدا الثلاثاء وسيلة لمعارضة الرئيس الجمهوري.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي استمر خمسة أيام على مستوى الولايات المتحدة مؤشرات على أن السباق بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يشتد قبيل يوم الانتخابات.

وقال نحو 46 بالمئة من الناخبين المسجلين في الاستطلاع إنهم سيصوتون للديمقراطيين في انتخابات الكونغرس، مقابل 38 بالمئة اختاروا الجمهوريين. وكان فارق النقاط الثماني هذا الذي حققه الديمقراطيون أقل مما كان عليه في استطلاع رويترز/إبسوس قبل أسبوع، عندما كان الديمقراطيون متقدمين 11 نقطة.

وذكر قرابة 32 بالمئة من المشاركين ‌في الاستطلاع إنهم يوافقون على أداء ترامب في البيت الأبيض، دون ‌تغيير عن الأسبوع السابق، وبنسبة تزيد قليلا عن أدنى مستوى قياسي له البالغ 31 بالمئة قبل أسبوعين.

ومن بين الناخبين ‌المسجلين، قال زهاء 50 بالمئة من المستقلين إنهم يعتبرون تصويتهم في انتخابات الكونغرس تصويتا ضد ترامب، مقارنة مع 13 بالمئة قالوا إنه تصويت لصالح ترامب، و33 بالمئة قالوا إن الرئيس لم يكن عاملا مؤثرا في تصويتهم.

أخذ أحدث استطلاع لرويترز/إيبسوس آراء 1765 بالغا أمريكيا عبر الإنترنت، وبلغ هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين.