الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس ويداهم منازل المواطنين

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب محافظة طوباس، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس، وداهمت عددا من منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال انسحبت من المخيم، قبل أن تقتحم بلدة طمون وتجوب شوارعها، وتداهم عددا من منازل المواطنين وتفتشها وتعبث بمحتوياتها.

وتتعرض محافظة طوباس وبلداتها ومخيماتها لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، تتخللها مداهمات للمنازل وتفتيشها، إلى جانب عمليات عسكرية وإغلاقات للطرق.