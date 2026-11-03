الاحتلال يعتقل 21 مواطنا من دورا ويحوّل منزلا في قرية البرج إلى ثكنة عسكرية

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 21 مواطنا من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما أجبرت عائلة على إخلاء منزلها في قرية البرج جنوب المحافظة، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة دورا كلا من: معاذ منير الحروب، ومحمود سليم النمورة، وحذيفة محمود العواودة، ومحمد ناصر أبو زعنونة، وعماد جاد الله، ومصعب منير أبو زعنونة، وغسان جهاد عمرو، وإسماعيل العواودة، ومنتصر شديد، وهمام محمد طه عمرو، ومحمد نايف الرجوب، ويوسف قزاز الدرابيع، وأمجد قزاز الدرابيع، وأسامة أبو فردة، وحازم حسين الشراونة، ومهند فارس المسالمة، ومؤمن ماهر المسالمة، ويوسف نصار، وإمام نصار، وإياد ريان الشراونة، والصحفي منتصر نصار.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى جهة غير معلومة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، فيما أظهرت مقاطع مصورة تنكيلا بعدد منهم واحتجازهم داخل نقطة عسكرية في محيط البلدة.

وفي قرية البرج جنوب الخليل، أجبرت قوات الاحتلال عائلة المواطن عبد الجليل خليل التلاحمة على إخلاء منزلها، وحولته إلى ثكنة عسكرية، علما أن المنزل تقطنه ثلاث عائلات، تضم 15 فردا، غالبيتهم من الأطفال.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وتشهد محافظة الخليل اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال تتخللها حملات اعتقال ومداهمة للمنازل وإغلاق للطرق، إلى جانب إجراءات تؤثر في حركة تنقل المواطنين وحياتهم اليومية. وتندرج هذه الممارسات ضمن تصاعد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية، وما تفرضه من قيود على المواطنين، ولا سيما في المناطق القريبة من المستعمرات والطرق الالتفافية.