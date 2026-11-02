اليونان تقدّم 600 ألف يورو لدعم مستشفيات القدس الشرقية

وطن للأنباء: خصّصت اليونان مبلغ 600 ألف يورو لدعم مستشفيات القدس الشرقية، من خلال برنامج "بيغاس" التابع للاتحاد الأوروبي، بما يسهم في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وقد أُبرمت الاتفاقية مع السلطة الفلسطينية يوم الاثنين 2 نوفمبر، خلال مراسم توقيع جمعت بين القنصل العام لليونان في القدس، السيد ديميتريوس أنجيلوسوبولوس، ووزير المالية والتخطيط في السلطة الفلسطينية، الدكتور اسطيفان سلامة.

وسيُقدَّم هذا التمويل من خلال برنامج "بيغاس" للدعم المالي المباشر، الذي أنشأته المفوضية الأوروبية، ويتولى مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس تنفيذه.

وتؤدي مستشفيات القدس الشرقية دورًا حيويًا في توفير خدمات الرعاية الطبية الأساسية والمتخصصة لآلاف المرضى. ومن خلال هذه المساهمة، تؤكد اليونان التزامها بدعم العمل المهم الذي تقوم به هذه المستشفيات، والمساهمة في ضمان استمرارية الخدمات الصحية التي تقدمها.