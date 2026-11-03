الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار رعدية متوقعة الجمعة

وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، فيما يطرأ انخفاض تدريجي عليها خلال الأيام المقبلة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة، تشتد يوم الجمعة وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وأضافت الأرصاد أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلا، مع انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.