الاحتلال يهدم نصباً تذكارياً ويقتلع أشجار زيتون ويغلق مداخل قريتي اللبن الشرقية والساوية جنوب نابلس

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، نصباً تذكارياً للشهداء في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، واستولت على مجسم خارطة فلسطين، كما اقتلعت أشجار زيتون وأغلقت مداخل قريتي اللبن الشرقية والساوية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت قرية اللبن الشرقية، وهدمت النصب التذكاري المقام عند مدخلها الرئيسي، واستولت على مجسم خارطة فلسطين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت البوابات الحديدية المقامة على مداخل قريتي اللبن الشرقية والساوية، فيما أغلقت جرافاتها الطرق الترابية الوعرة كافة، التي حاول المواطنون استخدامها للدخول إلى القريتين والخروج منهما.

كما أقدمت جرافات الاحتلال على اقتلاع عدد من أشجار الزيتون في محيط المدرسة الثانوية المشتركة للقريتين، الواقعة على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي رام الله ونابلس.