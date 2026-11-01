الاحتلال يقتحم تجمع أبو فزاع شرق رام الله ويُنكّل بسكانه

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تجمع أبو فزاع البدوي شرق بلدة الطيبة، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نكلت بسكان التجمع بعد احتجازهم لساعات، وروعت الأطفال وألقت قنابل الصوت بين المساكن، كما حطمت كاميرات مراقبة نصبها السكان لرصد اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحقهم منذ أشهر.

وأعرب سكان التجمع عن مخاوفهم من أن يكون تحطيم كاميرات المراقبة تمهيدا لهجوم واسع من المستوطنين، في ظل ما يتعرض له التجمع المعزول والمحاصر من اعتداءات متكررة، ومحاولات التضييق على سكانه وتهديد وجودهم.