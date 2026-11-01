عراقتشي: المشاورات بشأن المبادرة القطرية مستمرة.. وإيران متمسكة بخياري الدبلوماسية والدفاع

- الوفد الإيراني يزور الدوحة لمواصلة المشاورات مع الوسطاء القطريين

-عراقتشي: لا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة على أجندة زيارة الدوحة

-طهران تأمل أن تعطي واشنطن الأولوية للدبلوماسية على الخيارات الأخرى

- القوات المسلحة الإيرانية أقوى مما كانت عليه بعد استخلاص دروس الحربين

وطن للأنباء: أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، اليوم الأحد، أنّ المشاورات حول المبادرة القطرية ما زالت جارية مع فريق الوساطة بشأن خطة اليومين و"هي تسير قدماً".

وأكد عراقتشي أنّه لم يتمّ التوصّل إلى نتيجة نهائية بعد لأنّ ذلك يعتمد على "الإجابات التي يقدّمها الطرف الآخر على أسئلتنا"، مضيفاً أنّه لم يتمّ وضع إجراء مفاوضات مع الجانب الأميركي على أجندة الزيارة منذ البداية.

وأوضح أنّ زيارة الوفد الإيراني إلى قطر أجريت على مستوى نائب وزير الخارجية، وهي بغرض مواصلة المشاورات مع الوسطاء القطريين الذين كانوا حاضرين أيضاً في طهران خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال عراقتشي "نبذل جهودنا ونأمل أن يتحلى الطرف الآخر بالقدر الكافي من العقلانية لإعطاء الأولوية للدبلوماسية على السبل الأخرى".

إيران تبقى مستعدّة للدفاع

في غضون ذلك، أكد عراقتشي أنّ إيران ستبقى مستعدّة في الوقت نفسه للدفاع والدبلوماسية، أما "المسار الذي يختاره الأميركيون فهو أمر يرجع إلى مدى عقلانيتهم".

وشدّد على أنّ القوات المسلحة الإيرانية لديها مهمة واضحة جداً، وأنّها أقوى بكثير مما كانت عليه من قبل بفضل الاستفادة من الدروس المستخلصة من الحربين.

وأشار عراقتشي إلى أنّ توجيهات قائد الثورة والجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي إلى كبار القادة العسكريين تظهر بوضوح عزم إيران وقوتها.