11 اعتداءً خلال 12 ساعة على قاطفي الزيتون وأراضيهم في خمس محافظات بالضفة

-اعتداءات بالضرب وسرقة معدات زراعية وتخريب أشجار ومركبات ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

-تجريف أراضٍ مزروعة بالزيتون وشق طريق استيطاني في سلفيت.

-الاحتلال يبعد 14 متضامناً أجنبياً بعد اعتقالهم خلال مساندة المزارعين في اللبن الغربي.

-هيئة مقاومة الجدار: الاعتداءات تستهدف فرض السيطرة على الأراضي وحرمان أصحابها من استغلالها.

وطن للأنباء: رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأحد، 11 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق قاطفي الزيتون وأراضيهم في خمس محافظات بالضفة الغربية، خلال 12 ساعة، تخللها الاعتداء بالضرب، وسرقة ممتلكات ومعدات زراعية، وتخريب أشجار ومركبات، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات توزعت على محافظات رام الله والبيرة وسلفيت وبيت لحم ونابلس والخليل، وشملت ملاحقة المزارعين وإجبارهم على مغادرة أراضيهم، وإطلاق المواشي في الحقول الزراعية، إلى جانب احتجاز مواطنين والاستيلاء على معدات زراعية وإلحاق أضرار بالأشجار والممتلكات.

وفي رام الله والبيرة، لاحق مستوطنون قاطفي الزيتون في كفر مالك واعتدوا عليهم بالضرب وحطموا مركبة، فيما أطلقوا مواشيهم في أراضي قرية برقا، وسرقوا حمارا لأحد المزارعين. كما استولوا على أراضٍ خاصة في المغير وشرعوا بزراعتها، ومنعوا أصحابها من الوصول إليها.

وفي سلفيت، أجبرت قوات الاحتلال مزارعين في قرية ياسوف على مغادرة أراضيهم، بالتزامن مع تجريف أراضٍ مزروعة بالزيتون لشق طريق استيطاني، فيما اعتدى مستوطنون بالضرب على مزارعين بين دير استيا وقراوة بني حسان، ما أدى إلى إصابتهم برضوض، واستولوا على معداتهم الزراعية.

وفي بيت لحم، هاجم مستوطنون مزارعين قرب مراح رباح وفي واد سيف ببلدة بيت فجار، فيما احتجزت قوات الاحتلال مواطنا أثناء عمله في أرضه بقرية المنيا. أما في نابلس، فجرفت جرافات الاحتلال أراضي مزروعة بالزيتون غرب البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بيتا، وطرد مستوطنون مزارعين من أراضيهم في قرية سالم. وفي الخليل، هاجم مستوطنون عائلة اعبيد المصري أثناء قطف الزيتون في منطقة الرهينية بمسافر يطا.

وتزامنت الاعتداءات مع قرار سلطات الاحتلال إبعاد 14 متضامنا أجنبيا من سبع دول، بعد اعتقالهم خلال مساندتهم المزارعين الفلسطينيين قرب قرية اللبن الغربي شمال غرب رام الله.

وأكدت الهيئة أن هذه الاعتداءات تتجاوز استهداف موسم الزيتون إلى محاولة فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وحرمان أصحابها من استغلالها، مشيرة إلى أن التجريف وشق الطرق الاستيطانية وتوسيع البؤر الاستيطانية تترافق مع الاعتداءات المباشرة على المزارعين وملاحقة المتضامنين الدوليين.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وتوفير الحماية للمزارعين الفلسطينيين وضمان وصولهم الآمن إلى أراضيهم، ووقف الإجراءات التي تستهدف المتضامنين الدوليين.ش