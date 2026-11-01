7 شهداء منذ الفجر.. استشهاد 5 مواطنين جراء غارة للاحتلال على مواصي خان يونس

وطن للأنباء: استُشهد 7 مواطنين، وأُصيب عدد آخر، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد، وفق ما أفادت به مستشفيات القطاع.

وأعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت منطقة مواصي خان يونس، جنوبي القطاع.

وتأتي هذه الاستهدافات في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، واستهدافه مناطق متفرقة في قطاع غزة.