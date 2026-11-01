بينيت يعلن أنه سيوصي على آيزنكوت لتشكيل حكومة وليبرمان يتّهمه بالإضرار بحظوظ المعسكر

وطن للأنباء: أعلن رئيس تحالف "بياحد"، نفتالي بينيت، مساء الأحد، أنه سيوصي برئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، لتشكيل الحكومة، في خطوة تأتي وسط تحركات داخل معسكر الأحزاب الصهيونية المعارضة لتحديد مرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة.

بينيت يحترم قرار الناخبين

وقال تحالف "بياحد"، الذي يضم رئيس المعارضة الحالية يائير لبيد، في بيان، إن الحزب سيوصي، بتوجيه من رئيس الحكومة الأسبق ورئيس التحالف نفتالي بينيت، بآيزنكوت أمام رئيس الدولة لتشكيل الحكومة.

وأضاف البيان أن بينيت "أوضح طوال الحملة الانتخابية أنه سيحترم قرار الناخبين، وهو يفعل ذلك بالفعل"، مشيراً إلى أنه أبلغ رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، بقراره.

ليبرمان يتهم آيزنكوت بالإضرار بفرص المعارضة

في المقابل، اتهم رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، غادي آيزنكوت بالإضرار بالحظوظ الانتخابية لمعسكر الأحزاب الصهيونية المعارضة، في ظل الخلافات والتباينات بين مكونات هذا المعسكر بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة.

"عرب 48"