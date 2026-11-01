اعتقال العشرات في لندن خلال احتجاج داعم لـ"فلسطين أكشن"

وطن للأنباء: أوقفت الشرطة البريطانية العشرات خلال مظاهرة نظمت في العاصمة لندن دعما لمنظمة "فلسطين أكشن"، المحظورة في البلاد على خلفية أنشطتها ضد شركات تتعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ونظم متظاهرين فعالية احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في منطقة "ناين إلمز" بلندن، للتعبير عن دعمهم للمنظمة. وجلس المحتجون على الأرض وهم يحملون لافتات كتب عليها "أنا ضد الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن"، فيما أوقفت الشرطة عددا منهم.

وأعلنت شرطة لندن أن عدد الموقوفين بلغ 48 شخصا، فيما ذكرت مجموعة "ديفند آور جوريز"، المنظمة للاحتجاج، في منشور عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن بعض المتظاهرين جرى توقيفهم بسبب حملهم لافتات فارغة، كما صادرت الشرطة حتى الدمى التي أحضرها المحتجون إلى الفعالية.

وتُعرف مجموعة "فلسطين أكشن" بتنظيمها احتجاجات تستهدف شركات تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي حيث سبق أن نفذت في حزيران/ يونيو 2025 فعالية في قاعدة "برايز نورتون" الجوية البريطانية، اقتحم خلالها ناشطون القاعدة بعد قطع الأسلاك، ورشوا طلاء أحمر على محركات طائرات عسكرية، ورفعوا العلم الفلسطيني.

وعقب تلك الحادثة، بدأت وزيرة الداخلية حينها إيفيت كوبر، إجراءات حظر المجموعة، ليُعلن حظرها رسميا في تموز/ يوليو 2025.

وفي 13 شباط/ فبراير الماضي، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية تصنيف "فلسطين أكشن" منظمة محظورة، وأمرت برفع الحظر عنها، إلا أن الشرطة أكدت استمرارها في توقيف داعمي المجموعة، في ظل منح الحكومة حق الطعن على الحكم.