هيئة البترول: ارتفاع أسعار الغاز مرتبط بالمصدر وتكاليف النقل.. ونعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين

-الهيئة: ارتفاع أسعار الغاز مرتبط بالمصدر والتصعيد الإقليمي واضطرابات إمدادات الطاقة

-لا زيادة على الضرائب أو هوامش أرباح محطات الغاز والموزعين

-احتجاز أموال المقاصة للشهر التاسع عشر يحدّ من قدرة الهيئة على التدخل في الأسعار

-اتفاقية الوحدة الجمركية وسيطرة الاحتلال على المعابر تحولان دون تداول المشتقات النفطية دون ضرائب ورسوم

وطن للأنباء: أكدت الهيئة العامة للبترول أن ارتفاع أسعار غاز الطهو خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري يرتبط بارتفاع الأسعار من المصدر، إلى جانب تداعيات التصعيد الإقليمي واضطرابات إمدادات الطاقة والزيادة الكبيرة في تكاليف النقل، مشيرة إلى أنها تبحث عن إمكانيات للتدخل في الأسعار بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها، إنها تتفهم ردود فعل المواطنين إزاء قائمة أسعار مشتقات المحروقات للشهر الجاري، لا سيما الارتفاع الذي طرأ على سعر غاز الطهو، مؤكدة أن هامش تدخلها في الأسعار محدود في ظل الأزمة المالية المتفاقمة، والناتجة أساساً عن استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للشهر التاسع عشر على التوالي.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الغاز لم ينتج عن أي زيادة في الضرائب التي يجبيها الجانب الآخر ويحتجزها، كما لم يطرأ أي تعديل على هوامش أرباح محطات تعبئة الغاز والموزعين.

وأضافت أن الأسعار مرشحة للانخفاض مجدداً فور زوال العوامل التي أدت إلى ارتفاعها، والتي ترتبط أساساً بتصاعد التوترات الإقليمية، واضطراب إمدادات الطاقة، وارتفاع تكاليف النقل.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على دراسة أي إمكانية متاحة للتدخل في الأسعار، انطلاقاً من إدراكها حجم الضغوط المعيشية التي تواجهها العائلات الفلسطينية، وذلك إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة على المستويين العالمي والمحلي.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن المقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية من دون الضرائب والرسوم التي تُجبى عادة عبر أموال المقاصة المحتجزة منذ أكثر من عام ونصف، غير قابلة للتطبيق في ظل الظروف القائمة، مشيرة إلى أن اتفاقية الوحدة الجمركية، وسيطرة الاحتلال على المعابر والحدود، تحولان دون تنفيذ هذه المقترحات.