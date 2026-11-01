كاتس يوافق على إنهاء العملية العسكرية في الخليل ويطلب إعداد آلية لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم

وطن للأنباء: أفادت القناة 14 العبرية، بأن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس وافق على طلب الجيش إنهاء العملية العسكرية في مدينة الخليل خلال الفترة القريبة المقبلة.

آلية رسمية لإخلاء الفلسطينيين

وبحسب القناة، طلب كاتس من الجيش الإسرائيلي تطوير آلية رسمية ومنظمة لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم، في إطار الإجراءات المرتبطة بالعمليات العسكرية في المدينة.

تهديدات بتوسيع العمليات

وأضافت القناة أن كاتس طلب توجيه رسالة تحذيرية حازمة إلى السلطة الفلسطينية، تتضمن التهديد بتنفيذ عملية عسكرية أوسع نطاقاً، وإخلاء أعداد أكبر من الفلسطينيين من منازلهم، في حال وقوع أي عمليات جديدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في الخليل، وسط مخاوف من تداعيات سياسة الإخلاء والتهديدات الإسرائيلية بتوسيع نطاق العمليات في المدينة.