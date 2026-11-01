تحت شعار "معاً نستطيع"... أكاديمية روابي الإنجليزية تجمع الرياضة والدمج المجتمعي في ماراثونها الرابع

وطن للأنباء: بمشاركة مؤسس مدينة روابي بشار المصري، نظمت أكاديمية روابي الإنجليزية اليوم النسخة الرابعة من ماراثونها تحت شعار "معاً نستطيع"، في يوم رياضي ومجتمعي جمع طلبة الأكاديمية وعائلاتهم والهيئتين التعليمية والإدارية، إلى جانب مشاركين من جمعية الرحيم – أصدقاء متلازمة داون، ونادي المستقبل لرياضة ذوي الإعاقة والاتحاد الفلسطيني لكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وجمع الماراثون بين سباقات الجري والأنشطة الرياضية التفاعلية، في تجربة عززت الشراكة بين المدرسة والأسرة، وأتاحت للطلبة والمشاركين من ذوي الإعاقة ممارسة الرياضة معاً، بما يترجم قيم التعاون وتكافؤ الفرص والدمج المجتمعي إلى مشاركة فعلية.

وأكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أهمية هذه الأنشطة، قائلاً: "نعتبر الرياضة عنصراً أساسياً في بناء بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة للطلبة، ودلالة هذا الماراثون تتجاوز الجانب الرياضي بما يتضمنه من أنشطة مشتركة ومشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة ليؤكد أن الرياضة للجميع، ويعزز الروح الإيجابية في المنظومة التعليمية الفلسطينية".

وأضاف: "تدعم الوزارة الأنشطة التي توثق العلاقة بين الأسرة والمدرسة والطالب، لما لها من أثر في تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم وشعورهم بالانتماء إلى مجتمعهم المدرسي، ونتوجه بالشكر إلى أكاديمية روابي الإنجليزية على تنظيم هذه الفعالية، وحرصها على جعل الرياضة مساحة للتواصل والمشاركة والتعلم".

من جانبها، قالت مديرة الأكاديمية ريم حداد: "نؤمن بأن بناء شخصية الطالب يتطلب منحه فرصاً يختبر فيها قدراته ويتعلم كيف يواجه التحديات ويثابر لتحقيق أهدافه، ولهذا نولي الرياضة اهتماماً أساسياً في تجربتنا التعليمية ونحرص من خلال الماراثون على أن يشعر كل طالب بقيمة مشاركته، وأن يجد في تشجيع زملائه وعائلته دافعاً للثقة بنفسه ومواصلة المحاولة".

وشملت الفعالية سباقات جري لفئات عمرية مختلفة، من طلبة الروضة حتى الصف الثاني عشر، إلى جانب مسار لأولياء الأمور، وانطلق السباق من المركز التجاري كيوسنتر، مروراً بالأحياء السكنية للمدينة ووصولاً إلى مدخل الأكاديمية، حيث استُكمل البرنامج بأنشطة رياضية مشتركة.

وشارك رياضيو نادي المستقبل لرياضة ذوي الإعاقة في الماراثون وأنشطة كرة السلة على الكراسي المتحركة وكرة الهدف للمكفوفين، إضافة إلى مباراة في كرة الطائرة من وضعية الجلوس مع طلبة الأكاديمية. كما شاركت جمعية الرحيم – أصدقاء متلازمة داون في السباقات ونشاط رياضي تفاعلي بالتعاون مع QGym.

وقال رئيس جمعية الرحيم – أصدقاء متلازمة داون حيدر أبو مخو: "تمنح هذه الأنشطة الأشخاص ذوي متلازمة داون فرصة لإظهار قدراتهم وبناء صداقات وتجارب مشتركة مع أقرانهم، وأهمية مشاركتنا اليوم أنها تضع الجميع في مساحة واحدة للعب والتعاون وتساعد على تجاوز الصور النمطية وتعزيز تقبل الاختلاف منذ سنوات الدراسة".

بدوره، قال مدرب نادي المستقبل لرياضة ذوي الإعاقة نصر الدين صفدي: "حين يجتمع طلبة المدارس والرياضيون من ذوي الإعاقة في ملعب واحد، تنشأ بينهم معرفة يتجاوز أثرها حدود النشاط الرياضي، وهذه الفعاليات تمنح الطلبة فرصة لاكتشاف قدرات رياضيينا ومشاركتهم التحدي ومتعة اللعب، وتؤسس لعلاقات يسودها الاحترام بعيداً عن الأحكام المسبقة، ونثمن حرص أكاديمية روابي الإنجليزية على أن يكون رياضيونا شركاء في هذا اليوم وفي رسالته".

وحول أهمية هذه المشاركة، قالت حداد: "يبدأ الدمج بإتاحة الفرصة للجميع ليكونوا جزءاً من التجربة، وعندما يلعب طلبتنا إلى جانب أشخاص ذوي إعاقة ويتعرفون إلى مهاراتهم ويشاركونهم النشاط، يصبح فهمهم للتنوع أكثر قرباً وعمقاً، وهذا ما نريده من شعار "معاً نستطيع"، أن يتحول إلى ممارسة تعكس حق الجميع في المشاركة، وتمنح كل فرد مساحة يشعر فيها بالانتماء والتقدير".

وأضافت: "نسعد بأن تكون عائلات طلبتنا شريكة في هذه الأنشطة، لأن حضورها وتشجيعها يمنحان التجربة قيمة أكبر لدى أبنائها".

واختُتم الماراثون بتكريم الفائزين والمشاركين، تقديراً لإنجازاتهم ومساهمتهم في إنجاح هذا اليوم الرياضي والمجتمعي.



