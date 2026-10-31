19 اعتداء للاحتلال والمستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة

وطن للأنباء: رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم السبت، 19 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق قاطفي الزيتون وأراضيهم في 7 محافظات بالضفة الغربية، خلال 12 ساعة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الاعتداءات وقعت خلال الفترة الممتدة من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، وشملت الاعتداء بالضرب، واعتقال مواطن أثناء قطف الزيتون، واحتجاز عائلات وتهديدها بالسلاح، وسرقة المحاصيل والمعدات الزراعية، وتحطيم مركبات وممتلكات، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إلى جانب تجريف أشجار الزيتون وإتلاف الأراضي الزراعية.

وفي محافظة بيت لحم، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون قرب المدخل الشرقي لقرية مراح رباح، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم تحت تهديد السلاح.

كما هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، المواطن حسن علي صالح وأفراد عائلته أثناء قطف الزيتون في منطقة الصوانة غرب بلدة الخضر، واحتجزوهم وأخضعوهم للتحقيق والتصوير، قبل إجبارهم على مغادرة الأرض، وسرقة محصول الزيتون والأدوات التي استخدموها في القطاف، وتهديدهم بعدم العودة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد حازم سمحان (35 عاما)، من قرية رأس كركر، أثناء قطفه ثمار الزيتون.

وأكدت الهيئة أن الاعتداءات على موسم الزيتون لم تعد تقتصر على منع المزارعين من الوصول إلى حقولهم أو الاعتداء عليهم جسديا، بل امتدت إلى سرقة المحاصيل والمعدات الزراعية وتدمير الأشجار واحتجاز المزارعين وتهديدهم بمنعهم من العودة إلى أراضيهم.

وحذرت من أن هذه الممارسات، ولا سيما التي تجري بمشاركة قوات الاحتلال أو تحت حمايتها، تخلق بيئة قسرية تقوض قدرة المواطنين على استثمار أراضيهم والحفاظ على ارتباطهم بها.