أزمة مرورية خانقة على مداخل القدس الشمالية بفعل تشديدات الاحتلال

وطن للأنباء: تشهد مداخل القدس الشمالية، مساء اليوم الأحد، أزمة مرورية خانقة وتكدساً لمركبات المواطنين، بفعل تشديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاتها على الحواجز العسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن أزمة مرورية كبيرة تشهدها منطقة حاجز قلنديا ودوار الفواكه في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، نتيجة إجراءات الاحتلال والتضييق على حركة تنقل المواطنين.

كما تسبب تشديد الإجراءات على حاجز مخيم شعفاط العسكري بأزمة مرورية وتكدس للمركبات، فيما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً على بوابات بلدة حزما شمال القدس، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور وازدحام المركبات.

وتتواصل الأزمة المرورية على حاجز قلنديا، وسط معاناة المواطنين وتأخر وصولهم إلى وجهاتهم.