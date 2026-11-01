مسؤول إيراني يتحدث عن "انتقام" سيتجاوز أزمة الطاقة وهرمز حال تجددت الحرب

رام الله - وطن للأنباء: لوحت إيران باستهداف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة، ضمن قائمة أهداف جديدة، ستوجه إليها ضربات في حال تجددت الحرب عليها من قبل الولايات المتحدة والاحتلال.

ونقلت شبكة سي أن أن الأمريكية، عن مسؤول أمني إيراني قالت إنه رفيع المستوى، تهديده، بضرب بنية الذكاء الاصطناعي وقال: "سيكون عمل تترتب عليه عواقب تتجاوز أزمة الطاقة ومضيق هرمز، وله تداعيات عالمية واسعة النطاق".

وأضاف المسؤول أنه في حال تجدد الصراع، فإنه سيتحول إلى "حرب مفاجآت" طويلة الأمد، لن تتبع فيها إيران سلوكا يمكن التنبؤ به.

وكان مسؤولان أمريكية قالا للشبكة، إن أمريكا تستعد لشن عملية عسكرية جديدة قد تكون واسعة النطاق ضد إيران، خلال 96 ساعة من تلقيها أمرا من الرئيس الأمريكي لشنها.

وقال المسؤولان إن القوات المنتشرة حاليا في المنطقة كافية لتنفيذ هذه الهجمات المحتملة.

وأضافا أن نطاق العمليات العسكرية الأمريكية الجديدة قد يتجاوز مجرد توجيه ضربات محدودة ومتكررة، أو الحفاظ على الوضع الراهن من خلال استهداف الرادارات ومنصات إطلاق الصواريخ والأصول الإيرانية الأخرى التي يمكن إعادة بنائها بسرعة، وهو النهج الذي اتبع منذ أن أوقف ترامب العمليات القتالية الشاملة في وقت سابق من هذا العام.