هرتسوغ: سأفعل كل شيء لمنع العودة إلى صناديق الاقتراع

رام الله – وطن للأنباء: أكد رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ أنه سيبذل كل ما بوسعه لمنع إجراء انتخابات جديدة للكنيست، في ظل تعثر المعسكرات السياسية في حسم الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وقال هرتسوغ: "قلت ذلك قبل الانتخابات وأكرره بعدها: يجب أن نفعل كل شيء كي لا نعود إلى انتخابات إضافية"، معربا عن تطلعه إلى أن يأتي ممثلو الأحزاب الذين سيشاركون في المشاورات في بيت الرئيس "بعقل منفتح".

وأشاد هرتسوغ بنسبة التصويت المرتفعة في الانتخابات، واصفا إياها بأنها "شهادة شرف للمجتمع الإسرائيلي"، ومؤشرا على عمق الرغبة في الديمقراطية.

وأوضح أنه سيتسلم النتائج الرسمية من رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ، الأسبوع المقبل، ليبدأ بعدها المشاورات مع الأحزاب كل على حدة، تمهيدا لتكليف المرشح الأقدر على تشكيل الحكومة.

وبحسب النتائج المحدثة، بعد فرز 93% من الأصوات وقبل فرز المغلفات المزدوجة، حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 مقعدا لمعسكر غادي أيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدا، في مشهد يعكس صعوبة حسم تشكيل الحكومة دون تفاهمات سياسية بين المعسكرات.

ومن المتوقع صدور النتائج النهائية يوم الجمعة المقبل، على أن تبدأ مشاورات الأحزاب في بيت الرئيس بعد الأربعاء المقبل، وفق الجدول المعلن.

ويُمنح المرشح الذي يقع عليه الاختيار لتشكيل الحكومة مهلة 28 يوما لإنجاز المهمة، قابلة للتمديد 14 يوما إضافية. وأكد بيت الرئيس أن التكليف لن يُمنح بالضرورة لرئيس الحزب الأكبر، بل للمرشح الذي يُقدّر أنه الأكثر قدرة على تشكيل حكومة.