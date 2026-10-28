ترامب يعزو تحسّن نتائج نتنياهو الانتخابية إلى دعمه له

وطن للأنباء: اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تأييده لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غيّر مسار الانتخابات الإسرائيلية، مدعيا أن نتنياهو انتقل من احتمال التعرض لهزيمة حاسمة إلى وضع قد ينتهي بتعادل سياسي أو حتى فوز انتخابي.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن "المشهد انقلب بالكامل عندما أعلن الرئيس ترامب تأييده لبيبي نتنياهو"، مضيفا أنه بدلا من هزيمة حاسمة لرئيس حكومة وصفه بالعظيم، بات المشهد يشير إلى تعادل كبير بعد تعويض التأخر، أو حتى فوز نتنياهو.

وأضاف ترامب أن هذا التحول جاء عقب إعلانه تأييد نتنياهو، مدعيا أنه لا يريد سوى ما فيه الخير للشرق الأوسط وإسرائيل والولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات ترامب عقب صدور العينات الانتخابية الإسرائيلية وتحديثاتها الليلية، التي أظهرت تقاربا بين معسكر نتنياهو والأحزاب الصهيونية المناوئة له، مع تقدم معسكره في بعض العينات وتعادل المعسكرين في عينات أخرى، دون حسم واضح لهوية الحكومة المقبلة.

وأظهرت العينات تصدّر حزب الليكود الأحزاب من حيث عدد المقاعد، لكنه لم يتمكن، مع حلفائه، من حصد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وكان نتنياهو قد أكد، في خطاب عقب صدور العينات الانتخابية، أن الليكود هو الحزب الأكبر في إسرائيل، معتبرا أن معسكر اليمين يحظى بأغلبية بين الناخبين اليهود والصهيونيين، ومتعهدًا بتشكيل "حكومة يمينية قوية"، داعيا إلى انتظار النتائج النهائية للفرز.

وفي سياق حديثه عن العلاقات مع واشنطن، قال نتنياهو إن إسرائيل تقف أمام "فرصة تاريخية لن تتكرر" في ظل رئاسة ترامب، لتحقيق ما وصفه بـ"إزالة التهديد الإيراني إلى الأبد"، في تصريحات لم تستبعد إمكانية استئناف الحرب على إيران.

وأضاف نتنياهو أنه سيعمل مع ترامب على مواجهة ما وصفه بـ"التهديد الوجودي" الذي تتعرض له إسرائيل، وتعزيز "اتفاقيات أبراهام" وتوسيع نطاق التطبيع مع دول إضافية.