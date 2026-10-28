3 شهداء بقصف الاحتلال على رفح وإصابات في النصيرات

وطن للأنباء: استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب عشرة آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين، بينهم إصابات خطيرة، جراء قصف في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قصف نقطة وزارة الاقتصاد وقع أثناء وجود موظفين من الوزارة ومندوبين عن التجار لإنجاز معاملات تجارية.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد مواطن وأصيبت امرأة بجروح خطيرة جراء قصف الاحتلال مواطنين في منطقة البيوك بمدينة خان يونس، كما أصيب خمسة مواطنين باستهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة "تكتوك" في مواصي بلدة القرارة، شمال المدينة.