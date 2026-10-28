الاحتلال يخطر بوقف العمل في منازل ببلدات غرب رام الله

وطن للأنباء: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف العمل في عدد من المنازل في بلدات نعلين والمدية وبدرس، غرب رام الله، في إطار الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف البناء الفلسطيني في المنطقة.

وتأتي هذه الإخطارات في سياق متواصل من القيود المفروضة على البناء الفلسطيني في مناطق من الضفة الغربية، بذريعة عدم الترخيص، وسط مخاوف أصحاب المنازل من صدور قرارات لاحقة بهدمها.

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت في بلدة نعلين، في فبراير/شباط 2026، بوقف البناء في منازل ومنشآت عدة، بذريعة عدم الترخيص، مع الإشارة إلى احتمال بحث هدمها لاحقًا.