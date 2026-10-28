مصلحة مياه محافظة القدس وبلديات بيرنبالا والجديرة ورافات توحّد جهودها لتعزيز استدامة التزويد بالمياه

وطن للأنباء: في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز استدامة التزويد بالمياه، عقدت مصلحة مياه محافظة القدس سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع ممثلي بلديات بيرنبالا والجديرة ورافات، لبحث الواقع المائي في هذه المناطق، والوقوف على أبرز التحديات، وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقدت إدارة المصلحة، ممثلة بمديرها العام المهندس ثائر جلود ومدراء عدد من الدوائر في المصلحة، لقاءً مع ممثلي بلدية بيرنبالا، بحضور رئيس البلدية علاء رمضان، جرى خلاله استعراض واقع التزويد بالمياه في البلدة، والاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه المواطنين، إلى جانب مناقشة الإجراءات والتدخلات الممكنة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.

كما عقدت المصلحة لقاءً مع ممثلي بلدية الجديرة، بحضور رئيس البلدية أحمد برجس، حيث تم الاطلاع على الواقع المائي في البلدة، وبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يخدم المواطنين ويسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي لقاء آخر، اجتمعت إدارة المصلحة مع ممثلي بلدية رافات، بحضور رئيس البلدية صادق جبر، حيث ناقش الجانبان واقع التزويد بالمياه في البلدة، واستعرضا أبرز الاحتياجات والتحديات، وبحثا آليات التعاون والتنسيق لمعالجة القضايا ذات الأولوية وتعزيز استدامة الخدمة.

وأكد المهندس جلود، خلال اللقاءات، أن #مصلحة_مياه_محافظة_القدس تواصل العمل وفق إمكانياتها المتاحة لضمان استدامة التزويد بالمياه، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات تتطلب تكامل الجهود بين المصلحة والهيئات المحلية والمواطنين، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وفي ختام اللقاءات، شدد المشاركون على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين المصلحة والبلديات، بما يضمن الارتقاء بجودة خدمات المياه وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما دعت المصلحة المواطنين إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد عبر الرقم (128) للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، بما يضمن سرعة الاستجابة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، والذي يتيح إنجاز العديد من الخدمات بكل سهولة وسرعة