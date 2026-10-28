مسؤول ​إيراني لـ "رويترز": قطر لم تقدم اقتراحاً جديداً بل طرحت أفكاراً غير مقبولة

وطن للأنباء: أكد مسؤول ​إيراني ​كبير - في حديثه لوكالة "رويترز" - ⁠اليوم ​الأربعاء، أن ​قطر لم تقدم ​أي ​اقتراح جديد لطهران، بل ‌طرحت ⁠أفكاراً غير مقبولة.

وأضاف المسؤول ​أن ​إيران "⁠لن تُبدي ​أي ​مرونة ⁠فيما يتعلق ⁠بالملف ​النووي".

وكان مسؤول مطّلع قد أبلغ الوكالة، في وقت سابق اليوم، أن الوسطاء القطريين قدموا مسوّدة اتفاق جديدة لطهران يوم الأحد، على أن تدرسه الأخيرة وترد نهاية الأسبوع، بحسب المتوقّع.

وكان وسطاء ⁠قطريون قد زاروا طهران، ​الأحد، ​في إطار ‌مسعى ⁠لخفض التوتر الإقليمي، ​وذلك ​بالتنسيق ⁠مع ​الولايات ​المتحدة، وفقاً لـ "رويترز".

وكان رئيس قسم العلاقات العامة في وزارة الخارجية الإيرانية، محمود ملكي، قد دعا قطر إلى "الالتزام بمتطلبات الوساطة".

ويأتي ذلك وسط تصاعد حدّة التوترات في المنطقة، على وقع كثرة التقارير الإعلامية التي تتحدّث عن نيّة حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شنّ هجوم جديد على إيران، وتحذير طهران بالرد بأضعاف على أي خطأ.

وفيما يخصّ المساعي السياسية وإنهاء التوترات، جزم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، بأنه "لا يمكن تحقيق وقف إطلاق النار إلا بوقف كامل للقتال على جميع الجبهات"، مؤكداً حرص إيران الدائم على ضرورة تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراعات بشكل شامل وعلى جميع الجبهات.