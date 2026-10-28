مقتل 46 شخصا إثر اصطدام قطارين في إسبانيا

وطن للأنباء: أعلنت وسائل إعلام إسبانية، الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا جراء تصادم قطارين فائقي السرعة بين مدريد وإقليم الأندلس إلى 46 قتيلا.

جاء ذلك وفق ما أوردته صحيفة “إل باييس” الإسبانية، نقلا عن مصادر في خدمة الحماية المدنية الإسبانية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن فرق الطوارئ تعمل لمساعدة المتضررين من حادث تصادم القطارين، وأعرب عن حزنه العميق جراء الحادث.



وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسبانية، نقلا عن مصادر حكومية، أن السبب المحتمل للحادث هو خطأ بشري ارتكبه أحد المشغلين الفنيين.

وأشارت التقارير إلى أن القطارات توقفت قبل الحادث إثر عطل في نظام السلامة الآلي، قبل استئناف الخدمة تحت إشراف بشري، حيث وقع التصادم.